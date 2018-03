Désigné comme président des Lacs de l’Eau d’Heure par le gouvernement wallon, le CEO de l’aéroport de Charleroi Jean-Jacques Cloquet a déjà travaillé dans des structures en crise : au sein de la société de logements publics la Carolorégienne d’abord, où il venait d’entrer comme directeur technique à la veille de l’éclatement des scandales politico-financiers. Puis au BSCA, dont l’ancienne présidente Edmée De Groeve a été inculpée de malversations en 2009.

C’est la deuxième fois que le président du MR vous désigne sur le quota de son parti. Après l’octroi d’un siège d’administrateur à la SNCB, vous ne craignez pas qu’on vous colle une étiquette réformatrice dans le dos ?

"Ce n’est pas la première : dans le passé, on m’a dit proche du PS avant de m’attribuer des sympathies avec le CDH. Je ne suis là pour faire de la politique, mais pour me mettre au service du gouvernement wallon : le site des Lacs est un formidable outil de développement touristique et socio-économique. Le défi, c’est d’en exploiter le potentiel au maximum, dans le respect des procédures, de nos partenaires commerciaux et investisseurs, de nos usagers et travailleurs. Il faut aussi s’assurer de l’absence de dérives de gestion, mettre en place des contrôles et balises de bonne gouvernance."

C’est l’objet de votre mission ?

"Pour ne pas perdre de temps, je vais demander au ministre de tutelle René Collin (CDH) de me transmettre les pièces et rapports dont le gouvernement dispose déjà : l’audit de l’inspection des finances, les résultats financiers, en attendant les compléments sur l’analyse approfondie des dépenses et de la rentabilité des investissements."

Quel est votre état d’esprit ?

"J’arrive sans le moindre a priori. Vierge de toute opinion et sans aucune prétention. Je ne me baserai que sur des éléments tangibles et vérifiés, en appui avec nos experts en interne et en extérieur : c’est comme cela que j’ai toujours pratiqué et ça ne changera pas. Si des dérives sont constatées, notre conseil d’administration prendra ses responsabilités et les mesures qui s’imposent. Même si elles sont difficiles."