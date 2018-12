À la demande de la ministre fédérale Marie-Christine Marghem, tout un travail a été réalisé pour voir comment on pouvait donner un "signal prix" via une tarification du CO 2 . Y êtes-vous favorable ?

"Je ne suis pas un opposant, mais je crois qu’il y a deux difficultés à une taxe carbone. La première, c’est qu’elle n’a réellement de potentiel que si elle est appliquée sur l’ensemble du territoire européen afin d’éviter une concurrence qui profiterait à certains. La seconde, c’est l’adaptabilité sociale. La taxe carbone, c’est un renchérissement de prix. Celui qui m’explique autre chose, c’est qu’il est poète. Il faut travailler sur cet élément de prix mais aussi de l’acceptation en termes de coûts sur la vie : comment le décline-t-on de manière pratique en aidant ceux qui en ont le plus besoin?"

Comment voyez-vous la Wallonie en 2050 ?

"Elle doit être non pas ‘bas carbone’, mais ‘pas carbone’. C’est l’ambition que l’on doit afficher même s’il y aura clairement des étapes transitoires. La meilleure manière d’avoir un mode de vie respectueux de son environnement, c’est de réconcilier l’économie et l’écologie. Les deux ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Investir dans ces solutions, c’est aussi créer de l’emploi, de l’activité économique. On doit aussi réfléchir à ce que l’on établit comme priorité dans le budget. Est-ce que la priorité dans une commune, c’est d’avoir plus de pistes cyclables ou bien demain une nouvelle piscine ? Quand on est face à la survie de cette planète, il n’y a pas trente-six réponses. Il y a les limites budgétaires. Il faut donc se dire que s’il y a des moyens disponibles, c’est pour s’adapter, c’est-à-dire avoir des logements moins énergivores, des transports plus respectueux, employer son véhicule à bon escient… Et quand on peut prendre son vélo plutôt que sa voiture, il faut le faire. Pour ma part, ce n’est pas le pessimisme qui me fait avancer, c’est la confiance en ce que l’homme est capable de faire."