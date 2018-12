En charge de l’Énergie et du Climat, le ministre wallon Jean-Luc Crucke (MR) est arrivé hier en Pologne pour la Cop 24. Il y préside la délégation belge.

Qu’attendez-vous de cette réunion ? En quoi cela peut-il être utile ?

"Ce n’est pas la première fois que j’assiste à une Cop. Je peux comprendre que ceux qui n’ont pas vécu cette conférence de l’intérieur trouvent que c’est un gros machin et s’interrogent sur son efficacité. Moi, je suis convaincu que c’est utile. Quels que soient les outils de communication modernes, le genre humain n’a encore rien trouvé de mieux pour résoudre les problèmes que d’avoir des hommes et des femmes qui se confrontent - et s’affrontent parfois - en direct."

(...)