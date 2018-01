"Charles Michel est dans les cordes", estime Jean-Marc Nollet, chef de groupe des verts à la chambre dans une interview accordée au Soir lundi.

Il réagit alors que le président de la N-VA Bart De Wever a annoncé que son parti quittera le gouvernement, si les partenaires demandent la démission du Secrétaire d'Etat Theo Francken. "Sur le pacte énergétique, sur le Soudan et bien d'autres dossiers, Charles Michel est pieds et poings liés, il n'a pas de marge de manœuvre, la N-VA impose les contenus et le rythme", poursuit l'écologiste dans l'entretien.

"Le rôle de Charles Michel se réduit aujourd'hui à assurer le service après-vente de la N-VA. Elle impose sa loi, puis le Premier communique et justifie, fustige encore l'ancien ministre. "Il doit se ressaisir", conseille-t-il à l'adresse du Premier ministre.