La crise politique se poursuit en Belgique francophone. Mais son issue semble imminente en Wallonie. Les présidents du MR et du CDH Olivier Chastel et Benoît Lutgen se sont à nouveau revus ce week-end avec leurs plus proches collaborateurs pour élaborer un accord de gouvernement pour la Wallonie. La journée de lundi pourrait éventuellement être consacrée à la poursuite de ce travail. Selon le MR, la déclaration de politique régionale (DPR), qui constitue l’accord de gouvernement, est "très bien avancée", mais de derniers arbitrages doivent encore être réalisés, notamment sur des éléments budgétaires. Si jeudi, l’on évoquait encore un agenda d’installation d’un nouveau gouvernement en Région wallonne pour le milieu de semaine prochaine, on se contentait samedi de confirmer une volonté d’aboutir avant fin juillet, sans fixer d’échéance précise.

Selon nos informations, au rythme où évoluent les négociations, un accord pourrait être annoncé ce mardi soir, voire ce lundi, pour la Wallonie. La composition du gouvernement, qui passerait de 9 à 8 ministres, suivrait durant la journée du lendemain. Avec quelle tête de gondole ?

Trois scénarios circulent. Le premier : Olivier Chastel devient ministre-Président. Mais le MR devrait lui trouver un remplaçant comme président du parti. Cela ne serait pas chose aisée. Surtout : le Carolo n’est visiblement pas emballé par la perspective.

Seconde possibilité : Willy Borsus quitte le gouvernement fédéral pour prendre la tête de l’exécutif wallon. Le ministre de l'action sociale verrait, selon nos sources, cette perspective d’un bon œil. Mais le Premier ministre, Charles Michel, ne souhaiterait pas modifier une troisième fois son gouvernement fédéral.

Enfin, la troisième option : Pierre-Yves Jeholet, qui a emmené l’opposition wallonne, succède à Paul Magnette. Ce scénario est sans doute le plus cohérent. Certes, le bourgmestre de Herve appartient au "clan Reynders", mais ce positionnement pourrait ne pas s’avérer décisif.

Outre Valérie De Bue, Jean-Luc Crucke et Pierre-Yves Jeholet, un nouveau venu est venu s’ajouter à la liste "des ministrables MR", dont nous vous parlions lors d’une précédente édition : le Montois Georges-Louis Bouchez est également cité avec de plus en plus d’insistance, même si de nombreuses personnes au MR refusent d’y croire. Il pourrait occuper le poste que le MR destinait à une personnalité de la société civile. Car débaucher une personne du secteur privé, avec comme horizon une mission d’à peine un an, se révèle compliqué.

Ces 5 ministres libéraux gouverneront la Wallonie avec les trois ministres CDH. Benoît Lutgen reconduira-t-il l’équipe en place (René Collin, Maxime Prévot et Carlo Di Antonio) ? Ou privilégiera-t-il un renouveau politique, et de nouvelles têtes ? La réponse ne tardera plus.