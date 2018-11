Jo Vandeurzen, 60 ans, compte mettre fin à sa carrière politique à l’échelon national, annonce l’intéressé dans une interview publiée samedi dans Het Belang van Limburg.

Le ministre flamand de la Santé publique n’avance toutefois pas de piste pour son avenir au-delà des élections de mai 2019. "Je n’ai pas de plan, je n’ai pas d’offre d’emploi, je laisse toutes les portes ouvertes", assure-t-il. M. Vandeurzen ne sera pas tête de liste l’année prochaine pour le CD&V en province du Limbourg. Il n’est pas non plus candidat pour un nouveau portefeuille ministériel. "J’ai 60 ans. Si je veux donner un autre tournant à ma carrière, je dois le faire maintenant. En outre, un parti politique doit miser sur un renouvellement et un rajeunissement", affirme-t-il dans le quotidien.

M. Vandeurzen est depuis près de 10 ans en charge de la santé et de la famille au sein du gouvernement flamand. Il a entamé sa carrière politique longue de 36 ans au sein de l’ancien CVP de Genk. Il a en outre occupé les fonctions de président du CD&V durant trois ans, de député fédéral et de ministre de la Justice durant deux ans.

L’annonce a provoqué de nombreuses réactions dans son camp, le président du CD&V, Wouter Beke, qualifiant son "compagnon de route limbourgeois" d’homme travaillant "incroyablement dur", "avec du cœur pour les gens". "Quelqu’un en qui vous pouvez faire confiance les yeux fermés."

D’autres ministres CD&V ont salué leur collègue, à l’instar de la ministre flamande Hilde Crevits et du ministre fédéral Koen Geens.

Par-delà les frontières partisanes, le ministre libéral Bart Tommelein, collègue de Jo Vandeurzen au gouvernement flamand, a réagi en évoquant le plaisir de travailler ensemble avec "Jo". "Mon estime pour toi en tant qu’homme est grande", ajoute-t-il.