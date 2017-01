L’ex-présidente du CDH et ex-ministre (de l’Intérieur, de l’Enseignement), Joëlle Milquet, est redevenue parlementaire dans l’hémicycle bruxellois. Une fonction plus calme, qui lui laisse du temps pour rencontrer des gens et réfléchir à un nouveau projet de société.

"Je suis atterrée par l’évolution du monde, de la démocratie", confiait dimanche Joëlle Milquet à nos confrères de La Libre Belgique. "Je fais de la politique depuis 25 ans et je n’ai jamais vécu une situation aussi grave, de tels déferlements de haine dans une logique de rejet de l’autre."

Dernier exemple en date : la mort de ce jeune Belgo-Turc dans l’attentat d’Istanbul qui a suscité des commentaires "ignobles" sur les réseaux sociaux. Le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (N-VA) a certes condamné ces propos. "Oui, et c’est très bien, mais on est le plus souvent face à un grand silence et à une grande lâcheté", analyse-t-elle. "On manque d’une stratégie forte contre le populisme."

D’où son projet d’organiser, avec "Demain plus humain", la plateforme citoyenne qu’elle a mise sur pied, une journée de réflexion et de mobilisation contre les populismes et les racismes, le dimanche 29 janvier au Théâtre Le Public, à Bruxelles. Dans les panels, il y aura des académiciens, des citoyens, des politiques, des représentants syndicaux et d’associations…

Identité collective

"On doit lancer un nouveau pacte entre les citoyens", insiste Joëlle Milquet. Quitte à ce que cela prenne deux ans.

Aujourd’hui, on essaie de monter une identité contre une autre, en en faisant une question de races ou de religions. "Mais c’est un débat dépassé ! On est de toute façon dans des sociétés mixtes et mixées. Il faut oser dire aux gens : la diversité, elle est là et maintenant, il faut la réussir. L’identité, c’est avant tout le projet collectif de la communauté dans laquelle on vit, quelles que soient nos origines, notre religion, la couleur de notre peau, la langue qu’on parle…"

Ce qui manque, c’est surtout le projet commun pour cette société complètement différente : virtuelle, mondialisée, nomade, etc., qui nous arrive, ajoute-t-elle. "C’est ce projet qui va forger l’identité. Que veut-on ? C’est quoi le ‘nous’ ? Quelles sont les valeurs qui nous rassemblent ?"

Où placer le curseur ?

Comment définir les valeurs non négociables et fondamentales de cette identité collective ? " Il faut impliquer beaucoup plus le citoyen dans cette construction pour déterminer à partir de quel moment commence l’espace de liberté individuel pour vivre sa religion, sa conviction philosophique, sa particularité, sa langue, le cas échéant, sa double appartenance…"

La grande difficulté, actuellement, c’est que personne n’est en capacité de définir où est le curseur entre le socle de valeurs communes et le droit à la différence, qui doit pouvoir se déployer et être respecté, constate-t-elle.

"Certains veulent mettre ce curseur à zéro et pratiquer l’assimilation complète et d’autres visent une diversité telle qu’il n’y a pas de socle commun et que tout est relatif, ce qui est ingérable."

Pour aboutir à ce pacte, une piste serait de mettre sur pied un groupe de pilotage collectif, en désignant par exemple les universités et la Fondation Roi Baudouin, qui organiseraient, partout sur le territoire, des groupes de travail avec des citoyens d’âges, de milieux sociaux et de convictions différents. "Ils verraient ce qui dérange, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est acceptable et feraient ensemble les arbitrages."

Les gens ont besoin de parler et de se rencontrer pour réparer l’incompréhension sociétale, croit Joëlle Milquet. "Que des femmes avec foulard parlent avec d’autres mamans et expliquent leur vécu et leurs souffrances et qu’elles expliquent chacune leur éventuelle incompréhension."

Sur l’égalité entre hommes et femmes, il faudra qu’on fasse du chemin et qu’on redéfinisse des valeurs communes. "Il y a là un grand débat, certainement un des plus délicats, qui devra être mené intelligemment."