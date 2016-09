John Crombez: "Le bilan du gouvernement en matière de sécurité en catastrophique"

Belgique

Il y a un an, pour sa première rentrée comme président du SP.A, John Crombez s’était attaché à fixer un cap : résolument à gauche. Tout au long du mois de septembre, l’Ostendais avait dénoncé les renoncements de son propre camp. "Trop de socialistes ont fait du libéralisme light", accusait-il. Au fil des interviews, il se revendiquait explicitement de la nouvelle vague radicale - Jeremy Corbyn (président du Labour), Ada Colau (maire de Barcelone), Alexis Tsipras (Premier ministre grec)…

Septembre 2016. L’Europe a changé. L’image de John Crombez s’est altérée. Ce fan de rock eighties, avec une prédilection pour Sonic Youth et les Pixies, a indigné de nombreux élus SP.A en se déclarant favorable au plan conçu par le travailliste néerlandais Diederik Samson : accueillir légalement 250 000 réfugiés en Europe, mais renvoyer tous les autres par ferry. Loin de l’utopie des frontières ouvertes, qui imprègne une partie de la gauche… Plus récemment, John Crombez a tenu des propos polémiques sur l’immigration dans "De Standaard". "Les gens de gauche aussi en ont marre de la façon avec laquelle des musulmans parfois très jeunes dictent ce qui doit être selon eux la norme." Le président du SP.A assume. Et nuance.

Vous avez multiplié ces derniers mois les déclarations sur le terrorisme et la crise migratoire. Au risque d’éclipser votre propre message socio-économique ?

Ce n’est pas au SP.A que le discours a changé, mais dans toute la société. Ce qu’on a vu depuis un an, ce sont des questions de migrations internationales non résolues, et puis des attentats en France, en Belgique, en Allemagne. Je ne veux pas fuir ces débats-là.

(...)