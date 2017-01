Ce matin, le gouvernement bruxellois décidera de la venue ou non de la 8e manche du championnat de Formule E à Bruxelles, Koekelberg plus exactement (voir trajet ci-contre). L’affaire n’est pas réglée, loin de là, mais une décision doit absolument être prise aujourd’hui sous peine de dépasser l’ultimatum des organisateurs.

Hier, une réunion inter-cabinets n’a pas permis de dégager de consensus. Plusieurs points posent encore problème, tous intimement liés.

Les volets sécurité et mobilité

L’un des gros soucis du site de Koekelberg concerne le tunnel Leopold II. En cas d’accident ou d’incendie dans le tunnel pendant la course, pompiers, Siamu et ambulances ne pourront pas accéder au tunnel via les issues de secours. La proposition de fermer le tunnel le jour de la course (le 1er juillet prochain) voire le week-end entier est sur la table.

Se pose alors la question de la circulation locale, puisque les artères autour du parc Elisabeth seront elles aussi inaccessibles. Une option ? Un test grandeur nature du plan de déviation prévu lorsque le tunnel sera en chantier complet, dès 2018.

Autre question, le 1er juillet étant un week-end de grands départs en vacances, quid des juillettistes filant vers la cote belge ?

Le volet Financier

À bonne source, le gouvernement doit sortir un peu plus d’un million d’euros (1,2 - 1,3 million) par an pendant trois ans pour soutenir l’organisation de la manche bruxelloise trois années de suite. Ce montant est jugé bien trop lourd pour la majorité des membres du gouvernement. La facture devrait être dispatchée entre le poste du ministre-président Rudi Vervoort (pour l’Image de Bruxelles), celui de Céline Fremault (Environnement), celui de Guy Vanhengel (Budget).

Pascal Smet pourrait mettre la main au portefeuille via sa casquette Mobilité mais le ministre SP.A refuse de sortir un cent si la course se déroule en ville.

Le volet politique

Ce n’est un secret pour personne, Pascal Smet (SP.A) et Bianca Debaets (CD&V) font tout pour torpiller le projet. Les autres formations politiques (Defi, PS, CDH et Open-VLD) y sont favorables même si toutes estiment que la facture est trop lourde.

Le secrétaire d’État en charge de la Sécurité routière Bianca Debaets estime que ce n’est pas aux pouvoirs publics de faire la promotion de la vitesse en plein milieu de zones densément peuplées. Son avis, aussi tranché soit-il, n’aura néanmoins pas d’impact sur la décision du gouvernement puisqu’elle n’a pas "la possibilité technique d’annuler la course".

Son homologue flamand Pascal Smet est officiellement "pour la tenue d’un tel Grand Prix mais pas à son emplacement actuel". Autrement dit, il est contre puisque aucune alternative - excepté le Heysel recalé par la Ville - ne sied aux organisateurs.

Le ministre SP.A se base aussi sur les rapports négatifs de Bruxelles-Mobilité et de la Stib, dont il se dit que leurs arguments semblent assez légers…