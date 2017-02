Les lenteurs de la justice ont encore frappé : Julie et Damien sont en procès depuis plus de 7 ans avec un grand hôpital de la région du Centre, pour erreur médicale. Leur bébé, Mathias, est décédé durant la grossesse de Julie des suites d’une infection, à quelques jours du terme… Deux jours avant le drame, la sage-femme les avait simplement renvoyés chez eux, sans même faire appel à un médecin.

"Rien ne bouge. On a déjà changé trois fois de juge. Le dossier passe de tribunal en tribunal ! Et là, on vient de nous dire que l’enquête doit être reprise à zéro. Rien n’avait été fait. Ça durera encore 7 ou 8 ans d’après notre avocat", déplore le père de 33 ans. "Je ne dors plus. J’ai des terreurs nocturnes, et c’est devenu impossible de même envisager de travailler tant que cette affaire est toujours en cours. Je n’arrive pas à tourner la page."

La petite famille roulait encore en Porsche Cayenne il y a peu, avec un salaire confortable et plusieurs appartements qu’elle louait. Mais aujourd’hui, sous la pression financière qu’a entraînée la mort de leur fils juste avant sa naissance, ils sont proches de la banqueroute.

Enterrement de Mathias, frais médicaux de Julie, frais d’expertise pour monter son dossier, frais de dossier à la justice, et les honoraires de son avocat. Il en est à plus de 30.000€ dépensés depuis 2009. Et pour éviter les huissiers ou de devoir céder un bâtiment qu’il espère bien pouvoir léguer un jour à ses cinq autres enfants, il vend peu à peu ses objets du quotidien. "Je suis coincé. Mes enfants ont des parents qui n’arrivent plus à rien faire. Mes revenus sont descendus à 1.200€ par mois. Je suis incapable de travailler et l’héritage de ma femme est passé dans les factures."

Ce que le couple dénonce, c’est le manque de moyens de la justice. "Nous sommes un pays de droit, avec le droit à passer devant un juge… mais ce pays est englué dans un système judiciaire qui ne fonctionne pas."

Et à cause de cela, ils revivent chaque jour le terrible week-end. "C’était un vendredi soir, fin juillet 2009. Ma femme a perdu du sang mais la sage-femme nous a renvoyés chez nous. Le lendemain, elle hurlait de douleur. Elle a été admise et mise sous antidouleurs, mais toujours aucun médecin. Dimanche matin, on nous a renvoyés chez nous, et le soir… mon petit Mathias était mort dans le ventre de ma femme."