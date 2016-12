Ce jeudi après-midi, l'IRM prévoit des nuages bas et du brouillard tenace sur l'ouest et le nord.

Ailleurs, de belles éclaircies se développeront. Les maxima seront compris entre 0 et +4 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse. Dans le reste du pays, ils oscilleront entre -1 et +3 degrés. Le vent de sud à sud-est sera faible à modéré. Ce soir, le ciel deviendra peu nuageux mais toutefois, un risque de formation de nuages bas subsistera, surtout au nord du sillon Sambre et Meuse. Dans le courant de la nuit, de la brume et des brouillards givrants pourront à nouveau se former. Les minima varieront entre -2 et -8 degrés localement, sous un vent généralement faible s'orientant globalement au secteur sud.

Vendredi, à l'aube, nuages bas et brouillards givrants seront présents en de nombreux endroits mais en cours de journée, des éclaircies se développeront. En fin d'après-midi, la nébulosité augmentera progressivement à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre +1 et +5 degrés en Ardenne et autour de +2 ou +3 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de sud-sud-ouest.

Samedi, après une nuit froide et la dissipation des brumes ou bancs de brouillard givrant éventuels, le temps sera très nuageux mais sec à quelques bruines près. En Ardenne, on devrait retrouver des éclaircies. Les maxima varieront de -1 degré dans l'extrême sud du pays à +7 degrés à la mer.

Dimanche, le ciel sera très nuageux avec quelques faibles précipitations intermittentes. Il fera froid avec des températures qui resteront parfois bien négatives toute la journée dans le sud du pays et qui ne seront que légèrement positives dans le centre. En soirée, les températures augmenteront avec l'arrivée de l'air perturbé en provenance de la mer du Nord.