Ne disposant guère de pièces matérielles ou de témoignage formel faisant état de l’implication directe de Didier Reynders dans le dossier Chodiev, la commission d’enquête sur le Kazakhgate est forcément restée sur sa faim vendredi.

L’actuel ministre MR des Affaires étrangères était mis sur le gril dans un dossier qui traite, rappelons-le, d’une mission diligentée par l’État français et qui a conduit l’ancien président du sénat Armand De Decker (MR) à se faire l’avocat de Patokh Chodiev, milliardaire ouzbek naturalisé belge en délicatesse avec la justice de notre pays. L’avocat-parlementaire, que l’on sait proche de Didier Reynders, a-t-il usé de son influence politique pour accélérer l’adoption, en 2011, d’une loi élargissant les conditions de la transaction pénale ? C’est le cœur du dossier.

Cette procédure remplaçant le procès par un accord financier a été menée à son terme dans une affaire inquiétant M. Chodiev en juin 2011. Ces bons offices belges auraient permis de renforcer la position française dans un deal militaire avec l’État kazakh. Armand De Decker a pour sa part empoché des honoraires de plusieurs centaines de milliers d’euros.

Didier Reynders, à l’époque ministre des Finances, a été limpide face à la commission. "Je n’étais pas au courant de l’existence de cette task force" avant que la presse en fasse état, a-t-il lâché.

La députée Karine Lalieux (PS) a alors évoqué ce déjeuner, daté du 2 février 2012, qui a réuni MM. De Decker et Reynders et l’avocate française de l’équipe juridique en question, Catherine Degoul. "J’ai effectivement rencontré cette avocate, a répondu Didier Reynders. M. De Decker me l’a présentée et elle m’a remis une lettre", concernant l’éventuelle liberté conditionnelle de l’opposant congolais Jean-Pierre Bemba.

Ce courrier fut remis à son administration puis transmise à la ministre de la Justice Turtelboom, a indiqué Didier Reynders, affirmant qu’il n’avait vu Mme Degoul qu’à cette seule occasion et que le dossier Chodiev n’avait pas été évoqué. Le libéral n’a plus eu de nouvelle de cette lettre.

Le cabinet Reynders a-t-il joué un rôle de premier plan dans l’adoption, dans des conditions singulières et étonnamment rapides, de la nouvelle loi sur la transaction pénale ?

Là encore, Reynders se dédouane, évoquant un deal politique "tout à fait classique" qui avait couplé la réforme de la transaction pénale à la levée du secret bancaire, chère au PS.