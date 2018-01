"Le péché originel est de considérer que Bruxelles est constituée de deux communautés, flamande et francophone", analyse dans un entretien au Soir la co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi, qui y présente un nouveau modèle pour la Région bruxelloise, qu'elle veut voir "oser le fait régional". Dans cet entretien publié lundi, celle qui indique ne pas avoir encore décidé si elle se représentera à la tête du parti vert estime que "Bruxelles ne peut rester l'otage de deux communautés, ni de 19 bourgmestres". "Il y a un fait régional bruxellois qu'il faut qu'on assume une bonne fois pour toutes", indique-t-elle, appelant à "revoir le schéma de départ". "Donc on supprime la différence Région-Communauté? ", interroge Le Soir. "Oui", répond Zakia Khattabi, qui met en avant un "projet commun avec Groen". "Plus besoin de Cocof (commission communautaire française), de VGC (commission communautaire flamande), de Cocom (commission communautaire commune); la Région reprend des politiques pour les Bruxellois, plus pour les francophones et les néerlandophones", développe-t-elle.

Au passage, le cumul député régional - bourgmestre est pointé du doigt, ainsi que le poids pris par les communes dans la politique de la capitale. "Pour prendre de la hauteur, il faut que notre parlement régional soit composé de membres qui n'ont pas d'intérêt personnel et qui ont la liberté de penser le fait régional", estime-t-elle, semblant ne pas fermer la porte à la fusion de communes, ou au fait de "revoir ne fût-ce que les frontières de communes".

"Il est temps de proposer un modèle alternatif, en partant d'une page blanche. Et pour moi, Bruxelles est un temple qu'il faut sanctuariser face à un projet nationaliste", ajoute encore la co-présidente des Verts.