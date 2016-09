Kidnappée près de Malines, une ado de 14 ans parvient à s'échapper

Belgique

Le kidnapping s'est produit ce lundi à 16h40 sur le chemin de retour de l'école.

Une adolescente de 14 ans originaire de Willebroek a échappé à un enlèvement lundi alors qu'elle rentrait de l'école. On lui a enfilé un sac sur la tête et elle a été transportée dans un mini-bus. La victime a pu s'extirper du véhicule et s'échapper. La police de Malines-Willebroek et la division malinoise du parquet d'Anvers recherchent activement des témoins, a indiqué mardi le parquet dans un communiqué. La jeune fille était descendue du bus vers 16h40 sur l'August Van Landeghemplein à Willebroek. Elle marchait vers son domicile le long de la Kapellenboslaan, lorsqu'elle a remarqué un mini-bus de couleur sombre, avant d'être embarquée par ses passagers.

L'adolescente a ensuite pu sauter du véhicule et est rentrée à pied chez elle où ses parents ont immédiatement averti la police.

La police et le parquet sont à la recherche de témoins: toute personne qui aurait remarqué les faits ou un mini-bus de couleur sombre sur la Kapellenboslaan. Des témoins présents sur le Boomsesteenweg, où la jeune fille a sauté hors du véhicule, peuvent également se manifester.

Toute information utile peut être transmise à la police de Malines-Willebroek (015/464.464).