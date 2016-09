Kris Peeters: "La Wallonie doit pouvoir récupérer le terrain de Caterpillar"

Belgique

Kris Peeters (CD&V), le ministre fédéral de l’Emploi et l’Economie, réagit à la fermeture de l’usine de Caterpillar à Gosselies. "C’est une surprise totale et surtout une catastrophe pour les 6 000 personnes, avec les sous-traitants, qui vont perdre leurs emplois, explique-t-il. Cette fermeture est aussi un énorme drame pour Charleroi et la Région wallonne. Il existe une grande solidarité en Flandre, car nous avons vécu cela."

En tant qu’ancien ministre-Président flamand, vous avez été confrontés aux fermetures des usines de Ford à Genk et d’Opel à Anvers. Avez-vous des conseils à donner à la Région wallonne ?

On doit rapidement mettre en place une task force autour du ministre-Président wallon, Paul Magnette (PS). Celle-ci doit être composée du Premier ministre, de moi-même, des entreprises et des organisations syndicales. La priorité est d’avoir une discussion très dure et directe avec la direction de Caterpillar, ici et aux Etats-Unis, pour demander des alternatives à cette fermeture. Il faut être réaliste, car la décision est prise et on arrivera sans doute pas à la changer. Mais on doit utiliser la loi Renault pour se battre contre la direction.

Que pensez-vous pouvoir obtenir de Caterpillar ? Un remboursement des subsides publics obtenus par l’entreprise ?

Il faut négocier avec la direction américaine et lui rappeler qu’elle est responsable de ses travailleurs et de la réorientation de la région. C’est un peu facile de dire : "On ferme l’usine et débrouillez-vous." Quant aux remboursements des subsides, c’est à la Région wallonne d’examiner cela. A Genk, le gouvernement flamand avait mis ce dossier sur la table et, finalement, nous avions pu obtenir les terrains de l’usine.

Vous pensez que Caterpillar pourrait céder son terrain de 98 hectares à la Région wallonne ?

(...)