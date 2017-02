En 2016, les saisies de cannabis réalisées en Belgique se sont complètement effondrées. Selon des chiffres collectés par La DH issus des douanes et de la police fédérale, elles ont été diminuées environ par huit. Côté douanes, entre 2012 et 2015, la quantité des saisies a oscillé entre 6,2 et 9,2 tonnes de cannabis (marijuana et résine). Pour chuter à 258,54 kilos en 2016. Côté police, on atteignait 7,8 tonnes de cannabis confisqués en 2015 pour descendre à 1,077 tonne selon les données de la police fédérale.

Ces données interviennent après plusieurs années hautes en matière de saisies de stupéfiants et peuvent interpeller. Du côté des douanes, on a une explication : le terrorisme. "Depuis les attentats du 22 mars 2016, le business modèle des douanes a changé abruptement. Avant, nous n’avions pas un rôle visible dans le combat contre le terrorisme. Depuis, une grande capacité de mon administration est mise en place, à la demande du gouvernement, pour combattre le terrorisme. Le 22 mars et les jours qui ont suivi, nous avons déployé 150 personnes par jour pour surveiller les ports, les aéroports, les routes. Nous mettons des gens à disposition pour des surveillances dans la gare du Midi, le port d’Anvers, les aéroports. Aujourd’hui encore, une cinquantaine de douaniers jouent leur rôle de surveillance, chaque jour", explique Kristian Vanderwaeren, administrateur des douanes et accises dans un entretien à La DH.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.