Le parquet d'Ypres engage des poursuites à l'encontre de l'abattoir de Tielt pour diverses manquements au bien-être animal et en terme d'hygiène. Les méthodes de l'abattoir flamand avaient été mises en lumière par une vidéo en caméra cachée de militants d'Animal Rights.

Tant l'exploitant que l'entreprise sont poursuivis pour ces infractions, commises sur la période de mars à novembre 2017, a confirmé vendredi le parquet.

La vidéo d'Animal Rights montrait des cochons roués de coup et mutilés. Un porc estropié était tiré par les oreilles, tandis qu'un autre qui n'était pas capable de marcher était traîné hors du camion à l'aide de chaînes autour de ses pattes. Certains étaient égorgés encore conscients, et les images montraient un animal se débattre alors qu'il était plongé dans l'eau bouillante. Le ministre flamand du Bien-être animal avait fait fermer l'abattoir une quinzaine de jours après la publication de la vidéo, avant d'imposer des conditions strictes à l'entreprise afin qu'elle devienne un exemple en matière de bien-être animal.

"Pour les faits les plus graves, une peine de prison de un à six mois et une amende jusqu'à 2.000 euros sont possibles", selon un porte-parole du parquet d'Ypres. L'été dernier, des militants français s'étaient introduits pour libérer des porcs de l'abattoir. Ces faits sont distincts de l'affaire.

Dans un communiqué, Gaia, qui avait porté plainte en 2017 avec Animal Rights, salue la décision du parquet. "Les atrocités poursuivies ne peuvent pas rester impunies", souligne Michel Vandenbosch, le président de l'association. "La loi sur le bien-être animal n'est pas un chiffon de papier. Apparemment, le parquet partage notre avis. Il est donc juste que le responsable de l'abattoir de Tielt doive répondre, devant le tribunal, des faits qui se sont produits dans son entreprise." Au procès, qui débutera selon Gaia le 25 février, l'association se portera partie civile, aux côtés d'Animal Rights et de Chaîne bleue mondiale.