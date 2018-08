La hause n’est pas gigantesque. Mais elle inquiète par sa constance, ces dernières années. En effet, le taux d’absentéisme des fonctionnaires wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles a encore augmenté. En 2017, les 31.017 agents de ces services publics et parapublics (Tec, ONE, Forem, Etnic etc.) présentent un taux d’absentéisme moyen de 8,38 %. "On en était à 8,08 % en 2016 et 7,75 % en 2015", précise François Desquesnes (CDH), député wallon, qui a patiemment collecté ces données.

(...)

Le plus haut taux d’absentéisme au Forem, le plus bas, à l’AWEX

Le taux d’absentéisme du Forem est passé de 9,85 % à 10,54 % en un an

Les 226 travailleurs de l’Awex (Agence wallonne à l’exportation et aux investissements) présentent le plus faible taux d’absentéisme avec 4,88 %.

(...)