Après une année 2016 éprouvante, marquée par les attentats terroristes du 22 mars, Brussels Airport a décidé de changer sa politique en matière de parkings. Depuis le 1er janvier, terminées les 15 minutes gratuites. En d'autres termes, si vous entrez dans le parking, que vous prenez votre ticket en pensant que vous pourrez ressortir sans souci si vous avez récupéré votre voyageur dans les temps, vous commettriez une erreur.

Dans les faits, si vous prenez un ticket traditionnel vous serez désormais dans l'obligation de régler le montant minimum de 2 euros (prix de la demi-heure). Rassurez-vous, il existe deux nouvelles méthodes pour vous éviter toute mauvaise surprise.

La première consiste en l'acquisition d'une carte Pcard, disponible via ce lien. Le principal avantage réside dans le fait qu'il ne vous sera plus nécessaire de passer par la caisse automatique puisque la carte est scannée directement aux barrières d'entrée et de sortie des parkings. Elle est également dotée d'une puce directement reliée à votre compte en banque. Sachez également que la première demi-heure est désormais gratuite !





La seconde solution reste la zone "Kiss & Ride" qui a été déplacée. Plus en retrait de l'aéroport, elle est située à 5 minutes de marche du bâtiment. Pour y accéder, il vous suffit de suivre les panneaux "Drop Off" sur la route. A noter que cette zone est exclusivement conçue pour les départs et qu'il est donc interdit d'y attendre des voyageurs sur le retour.