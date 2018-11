Air Algérie, la compagnie aérienne nationale algérienne, reliera Charleroi à Alger dès le 18 décembre prochain, annonce lundi l'aéroport carolo. Deux vols par semaine seront assurés. En août dernier, la presse locale avait annoncé l'ouverture fin octobre de cette liaison, dont une version antérieure avait existé dans les années 1990. Elle ne verra finalement le jour qu'en décembre.

Air Algérie est présente à Zaventem où elle opère déjà une liaison entre Brussels Airport et Alger, la capitale. Au total, la compagnie propose désormais plus de 19.000 sièges par an à destination du pays au départ de la Belgique.

L'entreprise connaît actuellement une croissance considérable en termes de performances commerciales et transporte plus de 6,1 millions de passagers annuellement sur un réseau de plus de 70 destinations, souligne l'aéroport de Charleroi.

L'arrivée d'Air Algérie y portera à huit le nombre de compagnies aériennes actives sur le tarmac. TUI Fly assure déjà plusieurs liaisons entre Charleroi et l'Algérie, et notamment Alger.