L’Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) a récemment interdit la distribution de soupe dans une école de la région de Huy (province de Liège).

La livraison a dû être stoppée suite à l’intervention de l’agence.

Elle aurait ensuite contrôlé les frigos solidaires de Waterloo, une association qui récupère les invendus des magasins pour les redistribuer aux plus démunis. L’Afsca s’est justifiée en détail de ces deux interventions. Dans le premier cas, le caractère récurrent de la préparation posait un problème. Pour les frigos solidaires, l’Afsca a estimé qu’elle devait se faire connaître d’elle pour pouvoir exercer.

Il n’en reste pas moins que dans le monde de l’Horeca, du petit commerce de proximité ou dans le monde agricole, le sentiment existe parfois que les plus petites structures sont contrôlées avec davantage de sévérité que les mastodontes de la grande distribution. Le scandale Veviba de la viande avariée a renforcé ce sentiment. Et cela alors que les industriels disposent de moyens infiniment supérieurs pour se mettre aux normes tandis que ces mêmes règles demandent un effort nettement plus important au petit commerçant de légumes bio, à l’agriculteur ou au petit marchand de glace.

L’Afsca est-elle injuste, ou du moins, trop tatillonne avec les plus faibles ?