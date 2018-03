Pâques reste une fête très ancrée dans les traditions familiales. L’occasion de se réunir autour d’un bon repas et, tout comme la dinde est un incontournable à Noël, l’agneau reste le plat privilégié durant le week-end pascal.

Chez Delhaize, grâce à une large offre et une promotion à 6,95 € le kilo au lieu de 13,95 € sur le gigot d’agneau celtique, on s’attend à une augmentation des ventes de l’ordre de 20 %. "Depuis quelques années, nous avons opté pour l’agneau d’Angleterre et d’Irlande afin de nous différencier de la concurrence qui propose majoritairement de la viande de Nouvelle-Zélande", explique Karima Ghozzi, porte-parole de l’enseigne au Lion.

Les morceaux les plus populaires sont le gigot, les couronnes et le collier. "La qualité de la viande d’agneau que nous proposons chez Delhaize s’explique par l’environnement dans lequel les animaux évoluent : nature sauvage, sols fertiles et paysages variés. En raison de la proximité de la mer, les températures y sont douces et l’air humide, ce qui permet aux paysages de conserver leur couleur verdoyante et aux animaux de profiter d’herbe fraîche tout au long de l’année."

Delhaize propose également de la viande d’agneau bio, provenant quant à elle de nos Ardennes. "Nous collaborons ainsi avec la coopérative Ovidis qui possède cinq fermes dans les Ardennes et en Gaume. Ce secteur est en plein essor. La vente de viande d’agneau bio a ainsi triplé au cours des cinq dernières années. L’hiver rude des Ardennes retarde la naissance des agneaux. Nous devons dès lors attendre jusqu’à début juin pour trouver de la viande d’agneau bio des Ardennes dans nos rayons."

Chez Lidl, on mise aussi sur la campagne britannique pour s’approvisionner. "Le climat tempéré et humide est parfait pour que l’herbe pousse et que nos agneaux grandissent. Cela nous garantit une viande tendre et juteuse, labellisée Quality Standard Mark ", relève Julien Wathieu, porte-parole de Lidl. "La proximité entre la Belgique et la Grande-Bretagne nous permet de présenter, en 24 heures à peine, cette viande d’agneau extrêmement fraîche en rayon. Nous optons pour la Grande-Bretagne pour sa proximité, sa qualité et la garantie d’une fraîcheur optimale. Quant aux prix, ils sont sensiblement les mêmes que l’an dernier, soit 8,99 € le kilo de gigot, 7,99 €/300 gr de couronne et 7,49/250 gr le filet."