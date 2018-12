Utopiste, Gautier Calomne ? " Non, Bruxellois ambitieux ! ", vous répondra le plus jeune député MR au fédéral. Le nouveau leader des libéraux ixellois veut faire de Bruxelles la nouvelle capitale de la "Green Highway".



" Bruxelles, cela ne doit plus seulement être la Grand-Place, le Manneken-Pis et le chocolat ! Il y a la route 66 aux USA, il y aura la Voie verte à Bruxelles !", s’emballe celui qui veut construire une autoroute verte dans la capitale, où les tensions se multiplient entre automobilistes et adeptes de la mobilité douce, les uns agaçant les autres un peu plus chaque jour, particulièrement en cette période où les routes sont obscures plus longtemps. " L’idée consiste en une approche positive qui n’opposera pas les usagers de la route mais qui, au contraire, les réconciliera autour d’un projet fédérateur où chacun aura sa place ", précise-t-il.