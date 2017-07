C’est qu’a voulu savoir le député fédéral MR Gautier Calomne, particulièrement satisfait de la réponse obtenue auprès du ministre de l’Intérieur, Jan Jambon : ““ En une vingtaine de jours à peine, l’Application 112 a déjà été téléchargée 120 000 fois : c’est un immense succès qui démontre tout l’intérêt et la popularité, auprès du grand public, d’un nouvel outil en phase avec les évolutions technologiques. Son utilité n’est d’ailleurs déjà plus à démontrer car, en moins d’un mois, plusieurs situations d’urgence ont déjà pu être résolues grâce à son activation ”, nous précise Gautier Calomne, exemples donnés par Jan Jambon à l’appui.

© BELGA

En moins de trois semaines, un enfant a ainsi pu être rapidement secouru dans une forêt de la province de Liège. Suite à une chute, le garçon de dix ans, accompagné d’un groupe de promeneurs, se trouvait dans un état nécessitant une hospitalisation rapide. Grâce à l’App112, il a pu rapidement être localisé par les services de secours. Un incendie du côté d’Anvers a également pu être maîtrisé plus vite que prévu grâce à l’App112 sans laquelle le témoin des faits n’aurait pas su indiquer le lieu exact où il se trouvait. Via l’application, les opérateurs du 112 ont pu directement le localiser et demander une intervention. Enfin, un autre citoyen, se trouvant dans l’incapacité de parler, a pu communiquer par écrit avec les opérateurs du 112, toujours grâce à cette application.

On apprend également qu'en ce début juillet, un homme qui était sur le point de commettre l'irréparable a pu être sauvé grâce à l'intervention d’un automobilsite sur le ring d'Anvers. Le témoin a directement signalé via l'App112 que l'individu s'apprêtait à sauter d'un pont. Les secours l'ont localisé très vite via l'App112 et ont ainsi pu intervenir à temps.