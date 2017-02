L'Arabie saoudite ne finance ni ne soutient aucune institution radicale en Belgique ou dans tout autre pays, a assuré dimanche la mission saoudienne auprès de l'Union européenne, en dénonçant des "préjugés qui ne reflètent pas la réalité" du royaume wahhabite.

L'Arabie saoudite "condamne sous toutes ses formes le terrorisme, ses partisans et ceux qui le justifient", alors que le pays "combat depuis des années la radicalisation, l'extrémisme et le terrorisme", a affirmé la représentation de Ryad auprès de l'UE dans un communiqué diffusé à la veille d'une audition de représentants de la grande mosquée de Bruxelles par la commission d'enquête de la Chambre sur les attentats du 22 mars 2016.

"L'Arabie saoudite continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux pour éradiquer l'extrémisme", ajoute le texte.

"Les faits démontrent qu'en aucun cas le Royaume ne finance ni ne soutient aucune institution radicale en Belgique ou dans tout autre pays", souligne la mission saoudienne.

Selon elle, "malgré les rumeurs et les récupérations politiques, et à l'issue d'une enquête menée l'année dernière, le gouvernement belge a constaté qu'aucun propos extrémiste n'était tenu à la Grande Mosquée de Bruxelles".

"Cette constatation a été confirmée par les ministres belges de l'Intérieur et de la Justice, MM. Jan Jambon et Koen Geens, ainsi que par les services de sécurité belges, qui ont également noté que la mosquée et son financement étaient régulièrement contrôlés et vérifiés sans qu'aucune anomalie n'ait été détectée", poursuit la mission saoudienne auprès de l'UE.