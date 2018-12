Récemment, des traces d’amiante ont été découvertes à bord de deux véhicules de la SNCB au sein d’un espace technique fermé, à bord de deux des vingt véhicules examinés de type "Sprinter", matériel mis en service entre 1986 et 1989. C’est une série d’automotrices doubles (deux voitures).

Ces tests ont provoqué l’inquiétude du personnel.

La procédure mise en place par la SNCB prévoit un test supplémentaire concernant la présence éventuelle de fibres dans l’air. Ces tests ont été réalisés le 8 décembre par un laboratoire certifié sur ces deux véhicules, entre-temps retirés du service. Le rapport démontre l’absence de fibres libérées.

Et il faut savoir que depuis plusieurs années, la SNCB réalise un programme de suivi préventif concernant la présence d’amiante à bord du matériel roulant. Elle fait régulièrement prélever des échantillons pour l’identification d’amiante dans sa flotte. De ce fait, une trentaine de trains de la même série ont été rappelés afin d’être analysés. "Et les postes de conduite analysés n’ont pas révélé la présence de poussière d’amiante", rassure Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB.

Mais pour Eric Jonckheere, président de l’Abeva (l’Association belge des victimes de l’amiante), ce n’est pas suffisant car il faut également s’intéresser au restant du matériel roulant. "Peut-on certifier que les conducteurs et les navetteurs n’ont pas été en contact avec de l’amiante ? Il faut savoir que les maladies contractées à la suite d’exposition auprès d’amiante se développent parfois des années après. Il est également important que les techniciens soient au courant de la signalétique en vigueur , d’où notre travail de prévention."

C’est pour cette raison que l’association souhaiterait plus de transparence au niveau de la présence d’amiante ou non dans les trains et les dépôts, et aimerait être associée à la réflexion et aux analyses menées par la SNCB. "Il est nécessaire de savoir quels trains et quels dépôts en contiennent encore. Il faut que tout ça soit budgétisé pour que le désamiantage s’opère, c’est une obligation pour la sécurité de tous."