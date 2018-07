La place de l'Atomium a été inaugurée lundi en début d'après-midi au pied du monument emblématique de la Belgique, en présence de l'échevin bruxellois du Patrimoine Geoffroy Coomans de Brachene et des échevines Karine Lalieux et Els Ampe, respectivement chargées du Tourisme et de la Mobilité.

Les élus de la Ville de Bruxelles ont soulevé un drapeau belge et ont dévoilé la plaque de rue avec le directeur de l'Atomium Henri Simons. L'Atomium a été localisé au numéro 1 de la place et le restaurant de l'Atomium au numéro 2.

Le square de l'Atomium, adresse usitée à tort pour l'Atomium, est en fait situé au niveau du magasin Trade Mart. L'Atomium était jusqu'alors localisée sur l'avenue du Centenaire, mais sans numéro.

"Henri Simons ne comprenait pas pourquoi il ne recevait pas toujours son courrier. Son courrier arrivait en fait au Trade Mart. En discutant avec lui de ce problème, on s'est rendu compte de cette erreur. Pendant 60 ans, l'Atomium a été sans adresse. (...) C'est vraiment une histoire belge. On a aujourd'hui inscrit l'Atomium durablement dans l'histoire", a commenté Goeffroy Coomans de Brachène.

Le quartier dispose également d'une avenue de l'Atomium, qui relie la nouvelle place à l'avenue de Madrid.