La 47e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a reporté, mercredi, le procès de plusieurs personnes impliquées dans un trafic de drogue en 2011 au 26 septembre prochain.

Dans ce dossier, six femmes belges avaient accepté, contre rémunération, de se rendre au Japon, au Brésil ou à Dubaï pour y récupérer ce qu'elles croyaient être de la poussière de diamant. Il s'agissait en réalité de "crystal meth", une drogue synthétique. Ces femmes naïves, qu'on a ensuite appelées les "Diam's Girls", avaient été arrêtées en possession de cette drogue et incarcérées à l'étranger pendant plusieurs mois. Six femmes belges avaient été piégées en 2011 par un gang actif à Bruxelles qui, contre promesse d'argent, les avait recrutées pour transporter de la poussière de diamant de Londres à Dubaï et à Tokyo notamment. Il s'agissait en réalité de "crystal meth", une drogue synthétique psycho-stimulante dont la forme cristalline peut s'apparenter à de la poussière de diamant.

Ces femmes qui avaient servi de "mules" avaient été interpellées en possession de la drogue, cinq au Japon et une au Brésil. Elles y avaient été incarcérées pendant plusieurs mois.

Celles-ci sont des personnes inconnues de la justice mais vulnérables et naïves, voire en état de faiblesse psychologique, et dans des situations financières difficiles.

Elles avaient été attirées par la promesse de recevoir une somme de 3.000 à 4.000 euros à leur retour en Belgique, après un voyage de plusieurs jours tout frais payé de Bruxelles à Londres puis de Londres vers le Japon, le Brésil ou Dubaï.

Selon l'enquête, elles croyaient réellement transporter des kilos de poussières de diamant. L'analyse téléphonique avait montré qu'elles avaient été abusées par des recruteurs à Bruxelles, appartenant à une filière internationale de trafic de drogue.