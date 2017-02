L’avion du Roi ne volera bientôt plus. Cette information, brièvement abordée dans la Vision stratégique pour 2030, est confirmée par une source officielle. "Le Falcon est en fin de vie", avance notre informateur, ajoutant que la Défense cherche des "solutions alternatives" pour le remplacer... "Ou ne pas le remplacer".

Quel appareil transportera alors le Roi et sa famille dans les airs ? Probablement plus un Falcon. "Cela fait un bout de temps qu’on sait que les Falcon et les Embraer ne seront pas remplacés. Mais on ne sait pas encore par quoi", enchaîne Edwin Lauwereins, président du SLFP-Défense.

Même si rien n’est donc décidé, la piste la plus souvent évoquée par nos différents interlocuteurs est l’externalisation des voyages royaux. "Vu l’outsourcing (c’est-à-dire la sous-traitance d’activités jusqu’alors spécifiques à l’armée par des firmes civiles, NdlR) largement prôné par la Vision stratégique du ministre, une des possibilités serait d’avoir recours au leasing", avance notre source sans s’aventurer plus loin.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.