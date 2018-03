L'E40 en direction de Bruxelles a été complètement fermée au trafic mardi matin en raison d'un accident impliquant deux poids lourds à hauteur d'Oostkamp (Flandre occidentale), a indiqué le centre flamand du trafic.

L'un des routiers est grièvement blessé. Vers 9h15, cinq voitures ont été impliquées dans un accident à hauteur de Beernem. Peu de temps après, un poids lourd a percuté la file et a fini sa course dans le fossé. Un second camion s'est mis en travers de la chaussée. Le conducteur du convoi qui est dans le fossé a dû être désincarcéré par les secours. Il a été emmené grièvement blessé à l'hôpital.

Des files se sont rapidement constituées. La police de la route a entre-temps complètement fermé l'autoroute à Oostkamp. La bretelle de sortie est également fermée. Les automobilistes qui viennent de Bruges et veulent se rendre à Gand sont priés de prendre l'E403 en direction de Courtrai. Le trafic en direction d'Anvers doit lui emprunter l'A11 et l'E34.

La circulation sur l'E40 en direction de la capitale a été fort perturbée mardi matin, à cause d'autres accidents survenus à hauteur de Nevele et Aalter.