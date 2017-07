Journée chaotique sur le réseau routier (et le rail) wallon, hier, lundi, en raison, de l’incendie qui a détruit, dimanche, vers 13 heures, un camion qui venait de heurter la berme centrale de l’E411, à hauteur de Recogne. L’accident a provoqué la fermeture de l’autoroute dans les deux sens.

Le véhicule, immatriculé en Allemagne, transportait des fûts de tétrachloro-éthylène, un solvant toxique. Dimanche, déjà, de nombreux automobilistes, coincés sur l’autoroute, avaient dû patienter un long moment, vitres fermées en raison du risque d’émanations toxiques, avant que la police ne les dirige vers les sorties les plus proches.

Délicate opération d’évacuation

Certes, les pompiers, aidés par la protection civile, étaient venus à bout des flammes, dimanche, en fin d’après-midi. Mais le plan d’urgence provincial a été déclenché lundi, à 5 h du matin, en relais de la phase d’urgence communale. C’est qu’il a fallu se livrer à de délicates opérations d’évacuation du camion (dont le conducteur a été légèrement blessé) et de sa cargaison. Des opérations qui ont nécessité la journée entière. Les services de la zone de secours Luxembourg et de la protection civile (Libramont, Ghlin et Crisnée), épaulés par des experts, ont procédé au pompage du produit. Après cette évacuation, des travaux de voirie ont été pris en charge par le Service public de Wallonie (SPW).

Lundi, le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schiltz, se réjouissait du fait que l’accident n’ait pas fait de blessés graves et qu’il n’y ait pas eu d’intoxication de la population. Xavier Derenne, directeur de la communication de crise de la province, soulignait, lui, l’efficacité du travail de la protection civile de Libramont, dont le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (N-VA) veut… fermer la caserne.

La fermeture de l’autoroute a, évidemment, eu des répercussions sur la mobilité dans la région. Le trafic local a été perturbé alors que la bonne vieille nationale 4 était encombrée de véhicules qui ont quitté l’E411 à Courrière pour la rejoindre, via Bastogne, à Neufchâteau Par ailleurs, la ligne de chemin de fer 165 entre Bertrix et Libramont a été fermée, ce qui a déréglé le trafic ferroviaire.

Moins d’accidents qu’avant mais…

Comme l’indiquait Benoît Godart, de l’Institut belge pour la sécurité routière, le nombre d’accidents de camions est en baisse en Belgique (de 2 924 en 2006 à 2 067, en 2016), mais ils provoquent souvent des dégâts humains et matériels importants et ont, souvent aussi, des conséquences lourdes pour la mobilité et même l’économie, les bouchons qu’ils engendrent entraînant des pertes financières évaluées à 150 millions d’euros par an.