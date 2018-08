Plus que l'électricité en elle-même, ce sont les frais de réseaux qui font du mal au portefeuille des Belges.



Ces frais de réseaux s'élèvent à 279 euros (hors TVA) pour un ménage belge moyen consommant 3.500 kWh. Bruxelles est en-dessous de la moyenne, avec une note annuelle de 244 euros tandis que le Wallon qui consomme la même chose débourse 303 euros, toujours pour 3.500 kWh et uniquement en frais de réseaux. Ce sont des chiffres d'une étude comparative commandée par le régulateur fédéral de l'énergie et relayés par nos confrères du Soir.



L'étude révèle également que ces frais sont bien plus élevés que dans les pays voisins. Pourtant, la densité de population élevée en Belgique devrait permettre de mieux partager ces frais de réseaux. Il n'en est visiblement rien…