Le Bureau du Plan tire la sonnette d’alarme et évoque une pénurie possible dès le mois de novembre.



Le marché de l’électricité est pour le moins tendu en cette période. À l’approche des mois d’hiver et de la perspective de la traditionnelle hausse de la consommation des ménages belges, les spéculations vont bon train.

D’une part sur le prix de l’énergie, mais aussi sur la sécurité d’approvisionnement. Il faut dire qu’avec les réacteurs nucléaires qui s’arrêtent les uns après les autres on se retrouve dans une période d’incertitude qui fait craindre le pire. Une crainte encore renforcée par la sortie, ce dimanche sur la VRT, de Danielle Devogelaer, experte dans les questions d’énergie auprès du Bureau du Plan.

"La probabilité qu’un certain nombre de communes n’aient pas de courant momentanément a augmenté", a-t-elle indiqué. "C’est une option dont nous allons devoir tenir compte en novembre parce que l’offre d’électricité ne sera pas toujours suffisante pour répondre à la totalité de la demande."

La spécialiste pointe du doigt qu’en cette période un seul des sept réacteurs de notre pays sera en ordre de marche. La situation pourrait véritablement devenir problématique si le mois de novembre était particulièrement froid, ce qui, à ce stade, n’est pas encore avéré.

Du côté d’Elia, le gestionnaire du réseau électrique, on se borne à répéter que "pour l’instant, on analyse la situation. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions et nous ne voulons pas nous montrer alarmistes avant d’avoir en notre possession tous les éléments", explique Jean Fassiaux, le porte-parole d’Elia. "Nous devons mettre en balance les capacités de production et les prévisions de la demande en fonction de la météo. Ces analyses sont en cours, c’est la raison pour laquelle nous ne communiquerons pas avant la semaine prochaine."

Toute cette incertitude fait également peser une menace sur le prix de la facture énergétique. Pas plus tard que vendredi dernier, certains spécialistes évoquaient une augmentation de la facture annuelle d’électricité de l’ordre de 100 euros par foyer. Ce dimanche, le professeur de l’ULiège spécialisé dans les matières énergétiques Damien Ernst annonçait que ce lundi le prix du MWh sur les marchés serait de 411 euros, là où le prix moyen enregistré sur toute l’année 2017 était de moins de… 40 euros. Pour Damien Ernst, c’est clair : "Ma facture va exploser." Dans quelles proportions ? Impossible à dire pour l’instant mais, sans être alarmiste, il est certain qu’il vaut mieux tenter de s’y préparer.