La Commission d'enquête parlementaire se poursuit à Bruxelles autour de la gestion du Samusocial. La session de ce mercredi a permis de mettre au jour un mail envoyé le 25 mai par Michel Degueldre, le président du Conseil d'administration du Samusocial.

M. Degueldre demande à Christophe Thielens, responsable de la com' de l'asbl, et à ses directeurs opérationnels de lancer "une recherche approfondie sur la vie, les études, habitudes, convictions, amis, familles des deux vedettes journalistiques du Vif et de la RTBF et du député Ecolo. J'aimerais mieux comprendre leurs motivations, liens et éventuelles aspirations. L'époque des "gentils" est terminée."

© D.R.



Ce député n'est autre qu'Alain Maron, qui suivait le dossier Samusocial et sa gestion. Et son parti a réagi après la découverte de ce document. "Pour Ecolo, ce règne de l'intimidation et ces pratiques d'un autre âge doivent cesser", indique un communiqué. "Après un dépôt de plainte à l'encontre de Stéphane Hazée pour Publifin, des tentatives répétées de piratage informatique visant Georges Gilkinet pour son travail dans le cadre du Kazakhgate, c'est désormais le député Alain Maron qui est ciblé. Va-t-on devoir organiser une protection et mettre un avocat derrière chacun de nos mandataires qui fait son travail !?", s'indignent les coprésidents d'Ecolo Zakia Khattabi et Patrick Dupriez.

Quant aux journalistes, ils sont issus des premiers médias à avoir évoqué les curieuses pratiques qui sévissent au Samusocial. Nos deux confrères collaboreront ensuite avec Alain Maron pour étudier la comptabilité de l'asbl.

"Ces personnes détournent l'argent public destiné au fonctionnement du Samusocial pour tenter d'intimider, dans ce cas-ci, des journalistes et un député", poursuit Ecolo. "Est-ce là une manière saine de faire fonctionner un organisme créé pour venir en aide aux plus démunis ? La réponse est clairement non."

"Que répondre?"

Christophe Thielens, le responsable communication du Samusocial, a réagi suite à la parution de ce mail. Il a expliqué à nos confrères de la RTBF qu'il a à l'époque découvert ce mail avec stupéfaction et qu'il n'y a pas donné suite.

M. Thielens a d'ailleurs transmis la réponse qu'il a donnée aux autres membres du Samusocial (en omettant Michel Degueldre). Il y écrit : "Que répondre si ce n'est que ce n'est pas tant une histoire de personnes - il y a des rédactions derrières les journalistes et un agenda politique derrière Alain Maron - mais de faits et surtout des questions laissées sans réponse. Vos conseils sont les bienvenus".