La conjoncture économique favorable est l’un des points stimulants pour les employés désireux de changer d’air. "Du coup, ils sont de plus en plus nombreux à regarder les nouvelles opportunités professionnelles sur le marché. Mais ils sont également plus sollicités par les entreprises, les possibilités se multiplient, ce qui crée une forme d’envie d’aller voir ailleurs avec, le plus souvent, la volonté d’avoir un meilleur salaire. L’ère de l’employé attaché à sa chaise est révolue" , développe Joël Poilvache, le directeur de la Wallonie et du Luxembourg chez Robert Half, une entreprise spécialisée en emplois, finance et comptabilité.

La conjoncture économique entraîne donc une mobilité plus grande chez les employés belges, à la recherche d’un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, mais pas seulement. "On sent une tendance claire ces dernières années : les employés veulent plus de flexibilité. Mais ce n’est pas que familial, ça peut être aussi en lien avec une passion, un projet professionnel à côté de son travail" , ajoute-t-il.

Et, dans un marché du travail qui change, la priorité va plus que jamais à l’apprentissage permanent. Tout au long de la vie, il est donc nécessaire de continuellement évoluer. La transformation numérique influence de nombreux domaines d’activité et crée un besoin d’aptitudes nouvelles ou complémentaires. Pour se préparer, d’après le Guide des salaires 2019 de Robert Half, trois entreprises belges sur dix réalisent régulièrement un audit afin de s’assurer qu’elles disposent bien des compétences nécessaires à l’efficacité de leur action. Pour combler un éventuel manque de compétences, 55 % des entreprises cherchent d’abord au sein de leur organisation.

Lorsque c’est possible , elles opèrent quelques glissements entre départements pour permettre à la bonne personne d’occuper le bon poste. Et 48 % des entreprises indiquent procéder à l’engagement de nouveaux collaborateurs, tandis que 39 % prévoient des formations pour mettre à niveau les connaissances des collaborateurs existants. "La formation par alternance ou sur le terrain devient cruciale pour garantir la compétitivité de l’employeur comme de l’employé. Les chercheurs d’emploi doivent être accompagnés pour améliorer leurs compétences et faire correspondre celles-ci aux attentes des employeurs. Les entreprises doivent également investir dans leurs collaborateurs au travers de la formation continue. Elles sont plus que jamais à la recherche de personnes qui veulent prendre le train de la digitalisation, qui sont ouvertes au changement, qui peuvent rapidement s’adapter et, surtout, qui sont enthousiastes à l’idée d’apprendre toute leur vie" , conclut Joël Poilvache.