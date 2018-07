Brussels Airport prévoit que tous les vols prévus vendredi matin décollent à l'heure. La plupart des passagers qui devaient voler jeudi après-midi ont entre-temps trouvé une solution.

L'espace aérien belge a été fermé pendant une heure et demie jeudi après-midi à la suite d'un problème technique survenu chez Belgocontrol, en charge du contrôle du trafic aérien belge. L'incident a provoqué l'annulation et la déviation de plusieurs vols. Brussels Airport s'attend à ce que tous les problèmes soient pleinement résolus vendredi matin. Il est possible que des passagers doivent encore passer la nuit de jeudi à vendredi à l'aéroport

Huit vols retardés et quatre annulés

Huit vols ont été retardés et quatre autres annulés à l'aéroport de Charleroi (BSCA) jeudi après-midi à la suite du problème technique qu'a connu Belgocontrol, l'entreprise qui gère le contrôle du trafic aérien belge. Les vols annulés ont touché 746 personnes, selon le porte-parole de BSCA. Les vols retardés ont concerné des passagers qui se trouvaient déjà dans l'avion au moment où le problème s'est déclenché ou qui étaient déjà engagés dans les opérations d'embarquement selon le porte-parole.

"Les passagers touchés par une annulation se sont vus proposer deux options: un remboursement ou une solution pour un prochain vol", a indiqué le porte-parole de l'aéroport.

Ce dernier a indiqué qu'à l'heure actuelle, le situation était revenue à la normale sur le tarmac de BSCA.