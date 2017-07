La citadelle de Namur s’étend sur près de 80 hectares et fut jadis l’une des plus grandes forteresses d’Europe. Vous en avez sans doute une image telle qu’on la voit sur les cartes postales, ou n’y êtes peut-être pas venu récemment. Et pourtant, elle regorge de secrets que vous ne soupçonnez pas.

Si l’endroit offre des points de vue imprenables sur les villes de Jambes et Namur, ses souterrains vont vous étonner. Du XVIIe siècle à 1977, en passant par les grands sièges de 1692, la reconstruction hollandaise et la Belle Époque, cette visite permet d’en apprendre plus sur les périodes marquantes de l’histoire de Namur et de sa citadelle.

Cette année, une visite toute particulière est proposée, vous découvrirez pendant une bonne heure des lieux insolites, jusqu’ici inaccessibles au public. Au départ du centre du visiteur Terra Nova, et après une rapide mise en contexte sur le développement de l’édifice, vous pourrez observer un puits impressionnant à travers une dalle de verre.

Direction ensuite les galeries de Boufflers, construites au XVIIe siècle sous la houlette de Vauban. Notre conseil ? Emmenez une petite laine, la température est un peu fraîche ! Après un parcours dans les galeries, les visiteurs retrouvent la lumière du jour dans le fossé du Stade des Jeux avant d’entrer de nouveau dans la forteresse par la voûte de Thian. La découverte se poursuit dans une galerie de tir. Les explications passionnantes du guide vous permettront d’imaginer le vacarme et l’odeur qui y régnait à l’époque, vous pourrez presque toucher la fumée, et entendre les cris des assaillants ! Mais aussi lire, dans la maçonnerie, les noms de tous les soldats qui ont passé de longues heures dans des conditions difficiles. Vous redescendrez ensuite vers la caserne en admirant la vue sur Jambes et la vallée de la Meuse.

La visite vous a plu et vous voulez en savoir plus sur l’histoire de la ville de Namur ? Le centre du visiteur Terra Nova vous séduira. Il représente ce qui se fait de mieux en terme de scénographie et de visite audioguidée. Un espace de promotion de produits du terroir est accessible à Terra Nova. Appelé Made in Namur, vous pouvez y acheter des produits bien de chez nous, déguster sur place ou simplement prendre un verre à l’intérieur ou en terrasse.

Cet été, la citadelle accueillera également de nombreux événements. L’un d’entre eux ? Vauban est son double, le spectacle namurois de l’été, qui sera proposé les 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 août à 21 h et qui mettra à l’honneur l’un des architectes des lieux. Une fois par mois, des balades gourmandes vous emmèneront à la découverte des plantes comestibles de la citadelle.