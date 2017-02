Il semblerait qu’Yvan Mayeur cumule ses deux principaux mandats en contradiction avec la loi depuis plus de deux ans et demi sans que personne n’y ait jamais trouvé à redire. Le bourgmestre socialiste de la Ville de Bruxelles a en effet pris la présidence de l’intercommunale de gestion de l’eau Vivaqua en date du 5 juin 2014.

Cette opération ne poserait pas question si deux mois plus tôt, le 2 avril 2014, le Moniteur n’avait publié une ordonnance bruxelloise introduisant de nouvelles incompatibilités visant les bourgmestres et échevins de la capitale. Pour rappel, toute loi entre en vigueur 10 jours après publication.

Entre le 2 avril et le 5 juin de cette année-là se sont déroulées les élections fédérales, régionales et européennes. Ce méga scrutin a-t-il jeté aux oubliettes l’ordonnance votée le 27 février 2014 par le Parlement bruxellois ? Celle-ci modifie pourtant la loi communale sur plusieurs aspects importants. Le texte régional, dans son article 11, vient modifier l’article 72 de la loi qui liste les incompatibilités liées aux fonctions de bourgmestre et d’échevin.

Selon le texte initial, ne peuvent par exemple être bourgmestre ou échevin, les "membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix", ou encore les membres du parquet.

Le pouvoir régional a voulu étendre cette incompatibilité aux "personnes qui exercent une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante dans un organisme d’intérêt public bruxellois soumis ou non au statut ou dans une intercommunale dont fait partie la commune concernée".

Objectif : éviter les conflits d’intérêts. Vivaqua étant une intercommunale à laquelle la Ville de Bruxelles est associée, l’incompatibilité des deux mandats de M. Mayeur sort aussi limpide qu’une bonne eau de distribution de la lecture des réglementations en vigueur.

Sollicité plusieurs fois lundi, Yvan Mayeur n’a pas donné suite.