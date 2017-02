Lorsqu’on habite à Andenne, le sort des trois réacteurs nucléaires de Tihange ne peut laisser indifférent. En particulier Tihange 2, celui contre lequel un ensemble de 130 communes allemandes et néerlandaises - sous l’égide de la communauté de communes d’Aix-la-Chapelle -, qui veut son arrêt, a introduit une action en justice en Belgique.

Surtout, les communes se fondent sur une analyse commandée à un bureau d’études dépendant de l’université de Vienne. Dans l’opposition au conseil communal andennais, Etienne Sermon, chef de groupe cdH, s’est intéressé de près au dossier et a été à Vienne rencontrer l’un des auteurs de l’étude, le professeur Nikolaus Müllner.

Qu’est-ce qui vous marque dans cette étude ?

"Elle reste prudente, ne se veut pas alarmiste, mais montre aussi que des problèmes inhabituels de sécurité pourraient survenir en cas d’incident. Pour le dire simplement, s’il y a un pépin comme cela peut arriver dans la vie d’un réacteur, alors il peut y avoir des suites sérieusement inquiétantes. Par ailleurs, l’étude fait passer Tihange 2 au travers de la grille d’analyse établie par la commission allemande du nucléaire, composée d’industriels, d’experts et de représentants du ministère fédéral. Résultats : ils ne suivent pas les recommandations de l’organe belge de contrôle nucléaire, l’AFCN. À leurs yeux, il ne peut être question d’envisager une prolongation de la vie du réacteur."

Que peut faire un conseiller communal ?

"J’avais déjà interpellé le conseil sur ce sujet, en novembre. La Ville d’Andenne a écrit à la ministre fédérale de l’Énergie et au Premier ministre. Ce dernier a répondu qu’il transmettait la demande à l’Intérieur. La ministre Marghem n’a pas encore répondu. Maintenant, nous avons l’étude, mais nous attendons surtout des réponses. Et je souhaite qu’elles soient rassurantes ! Il était aussi prévu qu’Electrabel organise à Tihange une réunion avec des mandataires des communes voisines. Pas de nouvelles non plus. J’ai encore 10 jours avant de déposer une nouvelle interpellation au conseil communal. Et, bien sûr, l’étude a été transmise, en interne au cdH, à notre spécialiste de l’énergie. Il y aura certainement des suites, notamment par des interpellations au Parlement fédéral."

"Des vues divergentes entre experts"

Entre autres, l’étude commandée par les 130 communes rappelle qu’en 2014, l’AFCN avait fait appel à des groupes d’experts internationaux pour y voir clair sur les impacts des microfissures, menant une investigation poussée.

Les professeurs autrichiens sont bien loin de dire que la question n’a pas été étudiée avec sérieux. Mais ils notent dans leurs conclusions : "Aujourd’hui, il a des points de vue significativement différents parmi les experts, pour savoir si la structure de Tihange 2 est sécurisée en cas d’incident". Ce qui est en cause, ici, est la présence des fissures, en particulier sur le haut de la coque interne : "Des experts internationaux comme RSK considèrent que les preuves et arguments apportés par l’AFCN ne sont pas suffisants pour prouver la sécurité de Tihange 2 en conditions d’accident".

La sécurité à Tihange interpelle d’autant plus particulièrement les Allemands que les vents dominants sont très clairement orientés de l’ouest vers l’est.

Les modélisations de diffusion de la radioactivité, en cas d’accident, montrent qu’il vaut bien mieux habiter à Bruxelles qu’à Aix-la-Chapelle.