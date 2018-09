Il figurera en effet sur la liste locale de la N-VA, rapporte le Nieuwsblad. Il occupera la 26e place.

L'ancien Diable rouge s'est expliqué auprès de nos confrères flamands. "Un certain nombre de personnes m’ont fait la demande. J'y ai bien réfléchi. Par le passé, quand je vivais à Bruges, on m' avait déjà fait cette proposition d'être candidat, mais je n’avais pas le temps pour cela. Désormais, je peux m'y consacrer".

Quant à ses ambitions, le Caje calme le jeu: "Je ne pense pas non plus à une éventuelle fonction. On analysera ça juste après le scrutin. Mais je ne ferai pas du porte à porte. Je ne pense pas que ce soit nécessaire".

L'échevin N-VA de Westerlo Herman Wijnants se réjouit de la venue de Ceulemans sur sa liste: "Jan et moi nous connaissons depuis longtemps et nous en avions déjà parlé". Les deux hommes se connaissent même très bien puisque Wijnants est le président du club de football de Westerlo, club que Ceulemans a coaché entre 1999 et 2005 puis entre 2007 et 2012.