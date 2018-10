En automne, les animaux qui hibernent vont chercher et aménager un abri. Hérisson, chauve-souris, écureuil, papillon, tous ont besoin d’un endroit calme, peu spacieux et bien au sec pour y passer l’hiver. Afin qu’ils s’approprient un abri posé par l’homme, il est important que toutes les odeurs qui lui sont étrangères aient disparus. Placez tout abri bien à temps, dès le début du mois d’octobre.

Chaque animal a ses préférences, ses habitudes. Chaque abri est unique et adapté aux besoins des animaux. Le hérisson recherche un espace profond et sombre.

Avant l’hibernation, qui démarre en novembre/décembre, l’animal doit accumuler des réserves de graisses. En leur donnant un complément de nourriture, nous les aidons à se préparer à cette longue période qui s’achève en avril/mai

En hiver, tous les animaux n’hibernent pas. De nombreux animaux du jardin vont chercher de la nourriture alors qu’il gèle ou qu’il neige. Un bon coup de pouce est de leur donner de la nourriture le matin, cela les booste après une nuit passée dans le froid. A éviter : les matières grasses (beurre) qui agissent tel un laxatif ou les aliments qui gèlent facilement.

Même en hiver, il est utile de placer un bac d’eau à l’extérieur.





Selon une enquête menée par l'enseigne, plus de trois propriétaires d’animaux sur quatre, soit 76% des répondants, s’occupent régulièrement des animaux du jardin. Les oiseaux, les hérissons et les insectes composent le top trois, viennent ensuite les écureuils et les chats errants. Les propriétaires d’animaux sont nombreux à mettre de la nourriture à leur disposition (68%), à leur donner à boire (54%), à installer un nichoir, un abris ou encore un « hôtel à insectes » (45%). Ils aiment aider les animaux (49%), mais ils le font avant tout parce qu’ils adorent les regarder et les écouter dans la nature (52%). Pour 39% des répondants, ce geste est naturel, ils l’ont toujours fait. Le font-ils souvent ? 46% déclarent s’en occuper au moins une heure par semaine.