Il a participé à la fixation de la frontière linguistique, a fait tomber le gouvernement Vanden Boeynants sur le "Walen buiten", est devenu eurodéputé : Jan Verroken, figure marquante de l’histoire politique belge, fêtera ses 100 ans le 30 janvier en continuant de gazouiller sur Twitter.

De son nom de baptême Joannes Josephus Verroken, Jan Verroken est né le 30 janvier 1917 à Melden (Flandre orientale). Il est entré à la Chambre à 33 ans et fait partie, dans les années 50, du Groupe des Huit, courant flamingant du Parti social chrétien (PSC-CVP), alors toujours unitaire. Il écume les recoins de Flandre dans les années ‘50 pour plaider la fixation de la frontière linguistique, vue par le mouvement flamand comme une garantie contre un risque de francisation lente du pays.

C’est à la suite de ce combat qu’il apparaît en tant que rapporteur sur le texte de la loi de 1962 qui fixe cette frontière. C’est aussi lui qui, au terme d’une interpellation à son collègue de parti et Premier ministre de l’époque Paul Vanden Boeynants, a fait chuter le gouvernement sur l’Affaire de Louvain, la scission de l’Université catholique de Louvain aux cris de "Walen buiten".

Surnommé "le tombeur du gouvernement" par le président congolais de l’époque Mobutu, Jan Verroken s’est maintes fois défendu d’avoir poursuivi cet objectif. "Nous avions déposé une motion motivée pour demander au parlement de soutenir notre volonté de déménager en Wallonie la section francophone (de l’université). J’étais sûr que nous y arriverions. Pour moi, le Premier ministre ne devait même pas répondre, mais le gouvernement l’a réclamé. C’est sur cette réponse que le gouvernement Vanden Boeynants est tombé".

En 1979, Jan Verroken pousse la liste de son parti au Parlement européen. Il est élu direct, et y siège jusqu’en 1984. C’est à cette époque aussi qu’il devient bourgmestre d’Audenarde (1983-1988).

En 1988, il quitte son CVP et se présente dans sa commune sur une liste indépendante. Il reste conseiller communal jusqu’en 2000. Et c’est à l’âge de 83 ans qu’il met un terme à sa carrière politique.

Mais l’homme n’en reste pas là. Toujours passionné de débat politique et de questions communautaires, il se retrouve une énième jeunesse sur les réseaux sociaux. Depuis la maison de repos et de soins où il réside à Coxyde, il abreuve Twitter de ses commentaires politiques. Il est désormais réputé "plus vieux twitteur de Flandre", affichant à son compteur quelque 23.000 tweets, suivis par près de 2.500 twittos. Son centenaire, c’est aussi sur le site de microblogage qu’il l’évoque : "Je suis surpris par mon 100e anniversaire, je n’ai rien fait pour, juste continuer à respirer".