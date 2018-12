Le ministre fédéral des PME et des Indépendants Denis Ducarme (MR) a reconnu dans une circulaire comme en crise le secteur de l'horeca, selon les informations du groupe Sudpresse diffusées mercredi.

Les demandes d'ajustement, de report ou de dispense de cotisations sociales des indépendants des hôtels, restaurants et cafés seront facilitées.

"En plus d'être un important pourvoyeur d'emplois, l'horeca contribue au dynamisme et à la convivialité de nos villes et communes", commente le ministre dans les pages de Sudpresse. "Ce secteur contribue aussi à l'attractivité touristique de la Belgique. Mais il a été fragilisé par le climat sécuritaire lié aux attentats qui a eu des répercussions sur son volume d'activité, par l'impact toujours présent des travaux d'aménagements urbains, par des soucis liés à la mobilité.

J'ai donc souhaité une mesure de soutien, qui permettra à ces travailleurs de simplifier les démarches d'ajustement, de report ou de dispense de leurs cotisations sociales."