Une humeur de Jean-Marc Ghéraille.

Tout lasse, tout casse, tout s'efface. Louis Chedid a chanté le temps qui passe dans son album "Panique organisée" au début des années 80. A l'heure où les smartphones peuvent engloutir des millions de données, qui possède encore un répertoire téléphonique version papier ? A l'exception des personnes (très) âgées et encore, sans doute personne.

Dernièrement, j'ai remis la main sur un ancien agenda Quo Vadis reliure cuir. Tout un pan de ma vie et de ma carrière s'y trouvaient. De nombreux numéros de téléphone fixe, ce qui vous permet de dater l'antiquité, des noms que je ne parviens plus à resituer mais aussi de nombreux disparus aussi pour lesquels, au fil des années, je n'ai pas eu le courage d'effacer ou de biffer les coordonnées. Comme pour ne pas les oublier définitivement.

Aucune adresse email et encore moins un facebook, un compte twitter ou un quelconque What's App. Exhumé d'un tiroir, ce carnet sent pourtant bon la nostalgie. Celle qui fait du bien. Celle qui ne sent pas la naphtaline mais abrite de bons moments, ceux de rencontres marquantes. Elles sont toutes dans cet agenda mais surtout toutes dans ma mémoire.