Ce lundi, en soirée, des averses tomberont et deviendront assez actives. Tant et si bien qu'elles devraient être accompagnées d'orages. L'IRM a déclaré: "d'intenses averses orageuses pourront se développer depuis le sud-est et engendrer des problèmes localement".

Les éclaircies reviendront dans le courant de la nuit. Côté températures, les minima seront compris entre 7° et 11°, sous un vent faible à modéré, variable puis de secteur sud.

Mardi, la journée débutera sous un temps sec et partiellement nuageux mais la nébulosité augmentera au fil des heures, principalement sur la moitié est du pays. Les maxima oscilleront entre 10° et 18°. Dans la nuit, les minima iront de 4° à 8°. Les éclaircies se feront de plus en plus larges en progressant vers le sud, bien que des périodes de pluie pourront balayer l'est du pays, le long de la frontière néerlandaise.

Le risque d'averses restera présent sur les régions proches des Pays-Bas mercredi en début de journée. Le reste du pays profitera de belles périodes de soleil et d'un temps majoritairement sec. Le temps restera très doux avec des maxima de 16° à la mer à 20° en Campine. Pour jeudi et vendredi, l'IRM prévoit d'abord un temps sec et assez ensoleillé avec quelques nuages d'altitude.

Une dépression se déplacera toutefois de la France vers la Belgique avant midi. Des averses intenses accompagnées d'orages se déclareront dès lors en soirée et durant la nuit. Le temps restera chaud avec des températures comprises entre 15° et 20°. Durant le week-end et également lundi, la Belgique restera sous l'influence de courants très doux mais instables de secteur sud. De belles périodes d'ensoleillement alterneront avec un temps plus nuageux ponctué d'averses. Jusqu'à 20° seront attendus en journée et les maxima se maintiendront à 10° au cours de la nuit.