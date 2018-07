L'Institut royal météorologique (IRM) émet un avertissement jaune "orage pluie" qui entre en vigueur ce mardi à 16h00 et court jusque jeudi 5 juillet à 01h00. Cet avertissement vaut pour toute la Belgique sauf la Côte.

Des orages localisés sont ainsi prévus ces prochains jours, avec un risque d'importantes précipitations en peu de temps ou de grêle, prévient l'IRM. "Un orage local n'est pas sans danger" et peut provoquer des problèmes localement, précise l'institut.

Toutes les régions sont concernées sauf la Côte. Dans le détail, l'alerte jaune entre en vigueur d'abord dans le Hainaut, puis durant la nuit, en Flandre occidentale, dans les provinces de Namur et du Luxembourg, en Flandre orientale, dans les Brabants flamand et wallon, à Bruxelles, en province de Liège et enfin dans celles d'Anvers et du Limbourg.

L'avertissement prend fin le 5 juillet à 01h00.