L'IRM lance une alerte jaune sur l'ensemble du territoire jeudi.

Sur son site internet, l'Institut royal météorologique annonce que ce jeudi matin, les champs nuageux seront de plus en plus denses. Des pluies ou des averses graduellement plus répandues affecteront notre pays à partir de la frontière française. Des cellules orageuses se formeront par endroits, et pourraient donner lieu à de la grêle et à d'importants cumuls de précipitations.

Le vent sera d'abord faible à modéré, de secteur nord sur l'ouest, et de secteur sud à sud-est sur l'est; il se renforcera l'après-midi et pourrait devenir très fort dans certaines régions. Il faudra alors tenir compte d'un risque de bourrasques. Les maxima se situeront entre 20 degrés à la côte et 25 ou 26 degrés en Campine ainsi qu'en Lorraine belge.





Durant la nuit de jeudi à vendredi, le temps deviendra graduellement plus sec avec des éclaircies de plus en plus larges à partir du sud. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés, sous un vent modéré à assez fort de secteur ouest à sud-ouest.

Jeudi après-midi et en début de soirée, nous aurons droit à des pluies parfois soutenues et des orages intenses par endroits, pouvant être accompagnés de grêle.L'IRM prévoit des cumuls de précipitations pouvant dépasser 20 litres/m² dans certaines régions. Le vent se renforcera et de fortes bourrasques, de plus de 90 km/h, seront également possibles.