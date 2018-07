L’engouement populaire pour les Diables Rouges en Russie inspire toutes sortes de produits dérivés. Y compris les plus invraisemblables. Dernier exemple en date à Saint-Hubert, où l’entreprise de pompes funèbres Centre-Ardenne propose un cercueil aux couleurs de l’équipe nationale pour célébrer la victoire des Belges face au Brésil.

L’offre, publiée vendredi sur les réseaux sociaux, parle d’elle-même. "En cas de victoire des Diables Rouges ce soir, les pompes funèbres Centre-Ardenne offrent au premier qui décède le service funéraire uniquement avec le cercueil imprimé à leurs couleurs (celles des Diables, NdlR) dans un rayon de 50km."

L’offre comprend également la réception funéraire gratuite à l’Auberge gourmande de Redu, le tout ponctué d’un chaleureux "Bon match".

"Je n’ai encore reçu aucune demande", observe Olivier Titeux, responsable de l’entreprise funéraire. "Mais l’offre est valable pour toute la durée du Mondial . Si le cercueil ne trouve pas preneur d’ici là, je le garderai dans mon stock. Il pourrait toujours intéresser un supporter en quête d’un cercueil personnalisé."

Diffusée sur Facebook à une échelle relativement confidentielle dans un premier temps, la promotion a rapidement trouvé écho aux quatre coins du monde. "C’est parti beaucoup plus loin que je ne l’imaginais", poursuit Olivier Titeux. "Je me retrouve avec des articles dans tous les pays. Des journalistes espagnols viennent encore de me téléphoner."

L’entreprise n’en est pas à son premier cercueil personnalisé. "On peut faire absolument tout ce qu’on veut en matière de personnalisation, à condition de s’y prendre à l’avance. Nous sommes d’ailleurs l’une des rares entreprises de la région à proposer ce type de service. En France et en Angleterre, cela se fait beaucoup. Mais le phénomène est encore très rare en Ardenne. La mort reste un sujet tabou, même si les mentalités évoluent peu à peu. Je m’attendais d’ailleurs à ce que l’offre du Mondial suscite plus de réactions négatives. J’ai bien reçu quelques commentaires moins positifs, mais dans l’ensemble, les gens trouvent l’idée assez bonne."