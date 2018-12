Jour 1 : la Belgique est sans gouvernement. Charles Michel a présenté mardi soir sa démission au Roi, qui l’a laissée en suspens. Les trains circulent, les employés se rendent au bureau : le ciel n’est pas tombé sur la tête des Belges. Au siège du MR, il règne pourtant comme une atmosphère de fin de règne : les lendemains sont difficiles. C’est le début de l’après-midi et ni le président, ni le Premier, ni les poids lourds du parti ne sont encore là. "Le Premier ministre Charles Michel poursuit son travail ce mercredi" , a indiqué sobrement son porte-parole.

"Charles Michel a le sentiment d’avoir été au bout de sa démarche, d’avoir fait ce qu’il avait à faire. Il reste combatif. Mais il est très inquiet de l’aventure que certains ont choisi de faire courir au pays. Celui d’une très longue crise", souffle un proche du Premier.

"C’est dur pour Charles. Mais au moins, il pourra désormais faire campagne les mains libres", embraye cet autre libéral.

"Charles Michel n’était pas à la hauteur des enjeux et des urgences sociales", a quant à lui jugé Ahmed Laaouej, chef de groupe PS.

Ce mardi, après avoir reçu Charles Michel, le roi Philippe a entamé ses consultations, rencontrant dans son palais de Laeken le président du CDH, Benoît Lutgen, la présidente de l’Open VLD Gwendolyn Rutten, le président de la N-VA, Bart De Wever et Elio Ri Rupo, président du PS. Il poursuivra ce jeudi avec Ecolo, Groen, le CD&V et le S.PA. Le Roi ne prévoit pas de rencontrer les leaders du PTB, de Défi, du Vlaams Belang ou du PP.

Les deux scénarios possibles sont toujours les mêmes : les affaires courantes ou les élections anticipées.

Beaucoup avouent leur crainte que 2019 se transforme en une année blanche émaillée par la crise, les négociations et non par les réformes.

Celle d’une Belgique en coma politique. Une certitude : la campagne électorale a déjà commencé, et ce, dans tous les partis. "Il faut maintenant laisser au roi Philippe le temps de la consultation et le rôle qui est le sien pour la stabilisation", demande le ministre Denis Ducarme (MR).

Que fera le roi , qui pour la première fois de sa carrière de souverain, aura à jouer un rôle politique majeur ? Les observateurs politiques attendent une réponse de Philippe pour la fin de semaine, avant son discours de Noël. Au vu de la multiplication d’événements inattendus, le cénacle politique reste prudent quant à la suite.

"Le Roi pourrait demander à Charles Michel de retenter le coup et de former un gouvernement minoritaire en accord avec le Parlement", analyse Pierre Vercauteren, politologue à l’UCL.

"Le plus probable, c’est que le Roi accepte la démission du Premier ministre et lui demande de poursuivre en affaires courantes jusqu’aux élections de mai. Il n’est pas forcé pour cela de demander la dissolution des assemblées et les élections anticipées (voir encadré)."

En affaires courantes, sans budget 2019, le gouvernement serait privé de l’essentiel de ses capacités d’action et de réforme. Il pourrait cependant avancer sur certains dossiers en obtenant le soutien ponctuel des partis de l’opposition et du Parlement. Ce qui, en pratique, ne serait pas si différent de la proposition faite par le Premier, mardi devant la Chambre avec son ‘gouvernement des bonnes volontés", et son budget des douzièmes provisoires.