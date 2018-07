La Belgique est officiellement entrée dans une phase de canicule jeudi, a confirmé à l'agence Belga le météorologue David Dehenauw.

La canicule est officiellement atteinte lorsque la température dépasse les 25 degrés pendant cinq jours consécutifs, avec au moins trois jours lors desquels une température de minimum 30 degrés est relevée.

Comme le mentionne sur son site l'IRM, mercredi après-midi, le temps sera généralement ensoleillé. Peu à peu, des nuages cumuliformes se développeront et pourront, plus tard, localement donner lieu à des orages de chaleur et éventuellement à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps. Des chutes de grêle ne sont pas exclues.

Dans la plupart des régions, le temps restera toutefois sec. Il fera très chaud avec des maxima de 30 degrés à la côte à 35 ou 36 degrés dans le centre du pays. A la mer, une brise de mer s'établira, ce qui rafraîchira quelque peu l'atmosphère l'après-midi. Dans l'intérieur des terres, le vent sera généralement faible de secteur est à sud-est.

Ce soir et cette nuit, le risque de averses orageuses locales persistera. Dans la plupart des régions, le temps sera sec et deviendra peu nuageux à serein. Il fera très doux: les minima se situeront entre 16 degrés en Hautes Fagnes et 22 ou 23 degrés dans les grandes villes.